Мошенники атаковали россиян из новых регионов

«Солар»: Мошенники создают фейковые сайты для получения российских паспортов

Мошенники создают фейковые сайты, на которых якобы можно оставить заявку на получение российского биометрического паспорта. Как рассказали «Ленте.ру» эксперты центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA группы компаний «Солар», эта схема атаки нацелена в том числе на жителей новых регионов — Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

«Мошенники не брезгуют никакими методами для достижения своих целей, используя страх и доверчивость людей. В этом случае они распространяют фейковые новости о сборе данных для биометрических паспортов, чтобы собрать персональные данные россиян. Это очередное напоминание о том, как важно быть бдительными — читать новости только из официальных источников и не доверять подозрительным сайтам», — заявил директор по развитию Solar AURA Александр Вураско.

Он добавил, что один из обнаруженных специалистами сайтов имитирует официальный портал правительства страны. На нем сообщается о сборе данных россиян для получения биометрических паспортов миграционными службами. При этом жертву просят представиться, указать телефон, СНИЛС и сведения об уже полученном документе. Еще две аналогичные площадки идентичны сайтам правительств ДНР и ЛНР.

«Предположительно, киберпреступники собирают данные для дальнейшего обмана россиян с помощью телефонного мошенничества, которое все еще остается серьезной угрозой. После заполнения заявки с пользователями свяжутся "представители миграционной службы", которые попросят продиктовать код из СМС, что даст мошенникам доступ к Telegram, WhatsApp, а также к другим мессенджерам и популярным госпорталам», — отметили специалисты Solar AURA, благодаря которым обнаруженные сайты были заблокированы.

