Москвичей предупредили о резкой смене погоды

Синоптик Леус: В конце августа в Москве резко потеплеет

В конце августа Москву ждет резкое потепление. О неожиданной смене погоды жителей столицы предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, во вторник и среду 26 и 27 августа температура в городе будет держаться на уровне 14-16 градусов тепла. В четверг воздух прогреется до плюс 17-плюс 19 градусов. А в пятницу начнется значительно потепление: температура поднимется до 20-22 градусов тепла. В субботу ожидается плюс 25-плюс 27 градусов, в воскресенье — плюс 26-28 градусов. При этом осадки будут сохраняться на протяжении всей недели.

«Довольно теплыми, с температурой плюс 20 — плюс 25 градусов, ожидаются и первые дни сентября», — добавил Леус.

Ранее метеоролог Александр Сергеев заявил, что в сентябре не ожидается аномального тепла.