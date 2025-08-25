Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:52, 25 августа 2025Экономика

Москвичей предупредили о резкой смене погоды

Синоптик Леус: В конце августа в Москве резко потеплеет
Александра Качан (Редактор)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В конце августа Москву ждет резкое потепление. О неожиданной смене погоды жителей столицы предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, во вторник и среду 26 и 27 августа температура в городе будет держаться на уровне 14-16 градусов тепла. В четверг воздух прогреется до плюс 17-плюс 19 градусов. А в пятницу начнется значительно потепление: температура поднимется до 20-22 градусов тепла. В субботу ожидается плюс 25-плюс 27 градусов, в воскресенье — плюс 26-28 градусов. При этом осадки будут сохраняться на протяжении всей недели.

«Довольно теплыми, с температурой плюс 20 — плюс 25 градусов, ожидаются и первые дни сентября», — добавил Леус.

Ранее метеоролог Александр Сергеев заявил, что в сентябре не ожидается аномального тепла.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп высоко оценил поступок Путина

    Совершен прорыв в лечении популярного расстройства

    Риск заразиться половыми инфекциями через сиденье унитаза оценили

    В России упала ставка по трехлетним вкладам

    Чемпион мира объяснил сложность поисков пропавшего в Босфоре российского пловца

    Эмма Уотсон вышла на прогулку в прозрачном платье

    Трамп похвастался своей подписью

    Названы регионы России с наименьшими расходами на «коммуналку»

    Телезвезда показала любимое занятие с собакой и вызвала отвращение у пользователей сети

    Число жертв взрыва на заводе в Рязанской области выросло

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости