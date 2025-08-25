Бывший СССР
17:16, 25 августа 2025

Мужчина ехал с женой по трассе и выбежал из машины в другую страну

На Украине мужчина сбежал за границу, выбежав из машины, где сидела жена
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

На Украине мужчина сбежал за границу, выбежав из машины, где сидела жена. Об этом пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Это произошло в Одесской области. Сообщается, что мужчина ехал по трассе с женой выбирать квартиру в другой населенный пункт. В какой-то момент, он внезапно остановился, выбежал из авто и перебежал границу с Молдавией.

Жена сообщает, что не знала о намерениях мужа. Сообщается, что он был полицейским.

Ранее народный депутат Александр Дубинский заявил, что Украина проваливается в демографическую бездну и через некоторое время ей «некем будет воевать».

