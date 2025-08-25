Мужчина ехал с женой по трассе и выбежал из машины в другую страну

На Украине мужчина сбежал за границу, выбежав из машины, где сидела жена

На Украине мужчина сбежал за границу, выбежав из машины, где сидела жена. Об этом пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Это произошло в Одесской области. Сообщается, что мужчина ехал по трассе с женой выбирать квартиру в другой населенный пункт. В какой-то момент, он внезапно остановился, выбежал из авто и перебежал границу с Молдавией.

Жена сообщает, что не знала о намерениях мужа. Сообщается, что он был полицейским.

Ранее народный депутат Александр Дубинский заявил, что Украина проваливается в демографическую бездну и через некоторое время ей «некем будет воевать».