Дубинский: Украина проваливается в демографическую бездну

Украина проваливается в демографическую бездну и через некоторое время ей «некем будет воевать». Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной Рады, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, Александр Дубинский.

«Уже сейчас удержание линии фронта происходит исключительно потому, что ЛБС насыщена беспилотниками. (...) Война беспилотников сейчас изучается повсеместно, и "противоядие" против них рано или поздно будет найдено, что минимизирует их применение против техники, и снова создаст основу для крупных десантных операций. Когда это случится, то Украине уже некем будет воевать от слова совсем», — написал он.

Парламентарий также подчеркнул, что демографический кризис может иметь последствия для фронта в будущем. По его словам, если стороны не заложат крепчайшие основы для мира, то на следующем этапе конфликта «русские дойдут и до Киева, и до Львова».

Ранее заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун заявил, что демографическая ситуация на Украине остается критической. По его словам, с 2022 по 2025 год население страны сократилось на 8 миллионов человек.