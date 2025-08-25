Мужчина провалился сквозь землю

В Индии мужчина внезапно провалился сквозь землю

В городе Чандрапур, Индия, мужчина получил незначительные травмы, после того как под ним провалился асфальт. Об этом сообщает Newsflare.

Инцидент попал на видео. На кадрах видно, что мужчина слез со скутера с коробками в руках и пошел в сторону пекарни. Внезапно земля под ним треснула, и он упал в образовавшуюся яму.

Попутчик мужчины, прохожий и сотрудница магазина тут же бросились ему на помощь и вытащили его из ямы. Он почти не пострадал.

Ранее сообщалось, что в штате Кентукки, США, работницу по обслуживанию и очистке канализационных систем спасли из глубокого люка. Женщина рассказала, что упала в люк с высоты шести метров.

