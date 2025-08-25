Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:27, 25 августа 2025Из жизни

Мужчина провалился сквозь землю

В Индии мужчина внезапно провалился сквозь землю
Юлия Юткина
Юлия Юткина

В городе Чандрапур, Индия, мужчина получил незначительные травмы, после того как под ним провалился асфальт. Об этом сообщает Newsflare.

Инцидент попал на видео. На кадрах видно, что мужчина слез со скутера с коробками в руках и пошел в сторону пекарни. Внезапно земля под ним треснула, и он упал в образовавшуюся яму.

Материалы по теме:
Что за неудача Истории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
Что за неудачаИстории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
2 января 2020
«Почему вы плачете? Мы ведь даже не знакомы» Истории людей, которые полностью потеряли память и начали новую жизнь
«Почему вы плачете? Мы ведь даже не знакомы»Истории людей, которые полностью потеряли память и начали новую жизнь
28 октября 2022

Попутчик мужчины, прохожий и сотрудница магазина тут же бросились ему на помощь и вытащили его из ямы. Он почти не пострадал.

Ранее сообщалось, что в штате Кентукки, США, работницу по обслуживанию и очистке канализационных систем спасли из глубокого люка. Женщина рассказала, что упала в люк с высоты шести метров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дружественный России лидер поздравил Зеленского и получил в ответ благодарность за помощь

    Спецпосланник Трампа назвал желаемый срок заключения мира на Украине

    Россиянин вспомнил о сыне-бойце СВО спустя 40 лет перед его гробом и потребовал выплаты

    Россиянин избил мать с грудничком из-за внешнего вида и поплатился

    Путин встретился с вице-премьером России

    Российские «Орланы» получили камеру заднего вида

    Вернувшийся из США Леонтьев сделал заявление о Родине

    Два самолета избежали столкновения в российском аэропорту после ошибки диспетчера

    В Совфеде отреагировали на желание ЕС использовать замороженные российские активы

    Тренер «Акрона» прокомментировал просьбу Дзюбы к руководству усилить состав

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости