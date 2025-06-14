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16:32, 14 июня 2025Из жизни

Женщина провалилась в канализационный люк с высоты шести метров и не пострадала

В США женщина упала в канализационный люк с высоты шести метров во время работы
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Anchorage Middletown Fire & EMS

В штате Кентукки, США, работницу по обслуживанию и очистке канализационных систем спасли из глубокого люка. Об этом сообщает WLKY.

Провалившуюся в дыру женщину заметил другой работник Кит Уэйр. Он рассказал, что услышал какой-то звук, но не мог понять, откуда он доносится из-за кустов вокруг люка. Вскоре он стал громче, и мужчина отчетливо услышал «Помогите». Он пробрался через кусты и увидел в люке женщину. «Она была очень рада меня видеть», — вспомнил Уэйр.

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Мужчина вызвал спасателей. Один из них спустился в люк и надел на женщину ремни, за которые ее спустя 25 минут и вытащили на поверхность. Она не пострадала, но ее все равно отправили в больницу на обследование. Женщина рассказала спасателям, что упала в люк с высоты шести метров во время работы.

Ранее сообщалось, что в американском городе Сан-Бернардино спасли женщину, упавшую в канализационный люк. Ей пришлось просидеть под землей в ожидании помощи всю ночь.

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