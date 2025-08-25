Мужчина вырастил львицу как собственную дочь и стал питаться ее добычей

Немец по имени Валентин Грюнер отказался от благ цивилизации и поселился в Ботсване со львицей Сиргой. Об их отношениях он рассказал Need To Know.

Мужчина стал заботиться о Сирге, когда ту бросила мать. По словам Грюнера, он вырастил львицу как собственную дочь и построил с ней доверительные отношения. Сейчас ему 36 лет, а Сирге — 13. Она так сильно доверяет мужчине, что позволяет ему охотиться с ней и питаться ее добычей.

В качестве доказательства Грюнер опубликовал видео, в котором разделывает тушу антилопы, пойманной Сиргой. После они вместе лакомятся мясом. Мужчина предупредил, что может себе позволить подобное только из-за особой связи со львицей.

Как признается Грюнер, раньше он боялся, что Сирга набросится на него. Однако когда она впервые отправилась на охоту сама и принесла ему добычу, он понял, что пока переживать не о чем. «Сирга — не питомец. Она львица с дикими инстинктами, которая доверяет мне, и это настоящая редкость», — объяснил он.

По словам Грюнера, ради львицы ему пришлось пожертвовать многим. Чтобы она чувствовала себя свободно, он поселился в фургоне посреди дикой природы. Выживать ему помогают неравнодушные жители из ближайших деревень.

