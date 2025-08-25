Мужчины и женщины перечислили простые и при этом стабильно возбуждающие их вещи

Женщины и мужчины назвали простые и при этом стабильно возбуждающие их при коммуникации с потенциальным партнером вещи. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.
Один пользователь рассказал, что его возбуждают забота и мысли женщины о нем.
Я ценю мелочи. Если она думают обо мне, то и я думаю о ней. Это становится чем-то очень духовным и особенным
Другая пользовательница рассказала о важности простых нежных объятий.
Не приветственное объятие из вежливости, а настоящее, которое показывает: «Я здесь для тебя. Я тебя понимаю». Это заводит гораздо сильнее, чем любой половой акт
Еще одна женщина призналась, что ее возбуждает возможность держаться за руки с избранником.
Глупо, но когда мой мужчина держит меня за руку, сердце бьется, как у школьницы
