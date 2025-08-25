Забота о себе
02:00, 25 августа 2025Забота о себе

Мужчины и женщины перечислили простые и при этом стабильно возбуждающие их вещи

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Женщины и мужчины назвали простые и при этом стабильно возбуждающие их при коммуникации с потенциальным партнером вещи. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Один пользователь рассказал, что его возбуждают забота и мысли женщины о нем.

Я ценю мелочи. Если она думают обо мне, то и я думаю о ней. Это становится чем-то очень духовным и особенным

Muted_Ad889пользователь Reddit

Другая пользовательница рассказала о важности простых нежных объятий.

Не приветственное объятие из вежливости, а настоящее, которое показывает: «Я здесь для тебя. Я тебя понимаю». Это заводит гораздо сильнее, чем любой половой акт

The_Stay_At_Home_Dadпользовательница Reddit
Еще одна женщина призналась, что ее возбуждает возможность держаться за руки с избранником.

Глупо, но когда мой мужчина держит меня за руку, сердце бьется, как у школьницы

hunbunz5206пользовательница Reddit

Ранее вышедшие из токсичных отношений люди вспомнили первые тревожные звонки, свидетельствовавшие о грядущем эмоциональном насилии. Многие пользователи рассказали, что абьюзеры начали выдавать себя с регулярных оскорблений.

