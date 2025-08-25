Культура
18:33, 25 августа 2025

На Украине призвали убрать российскую музыку с Apple Music и Spotify

Омбудсмен Ивановская призвала запретить российские песни в Apple Music и Spotify
Андрей Шеньшаков

Фото: Antonio Guillem / Shutterstock / Fotodom

Украинский уполномоченный по защите государственного языка Елена Ивановская заявила, что на территории страны необходимо заблокировать российскую музыку. Его слова приводит РБК со ссылкой на местные СМИ.

По мнению Ивановской, запретить распространение песен исполнителей из России на платформах Apple Music, Spotify и YouTube Music «необходимо для защиты культурного пространства».

«Распространение подобного контента на Украине сегодня является не просто парадоксом, а вызовом национальной безопасности и культурной идентичности», — сообщила она.

Омбудсмен рассчитывает, что украинские власти обратятся с официальным запросом к западным онлайн-платформам.

Ранее стало известно, что языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская сообщила, что на территории страны нет запрета на исполнение песен на русском языке.

