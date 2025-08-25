Бывший СССР
На Украине заявили о существенном продвижении армии России в Харьковской области

На Украине сообщили о существенном продвижении армии России к западу от Купянска
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России достигли успехов в Харьковской области. О существенном продвижении армии РФ к западу от Купянска сообщил Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на украинский аналитический ресурс Deep State.

«Таким образом россияне подошли на два километра к основной трассе снабжения города с Харькова», — говорится в публикации.

Вместе с тем, по информации аналитического ресурса, ВС России продвинулись в районе Днепропетровской области. Речь шла о населенном пункте Удачное на покровском (красноармейском) направлении.

Ранее сообщалось, что российские военные подошли к окраинам Купянска. Отмечалось, что на данном участке фронта ведутся активные боевые действия.

