Над российским регионом ликвидировали два беспилотника ВСУ

Два беспилотника ВСУ сбили над Курской областью
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) удалось ликвидировать над Курской областью. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

По данным ведомства, дроны были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны в период с 7:00 до 8:00.

Других подробностей о происшествии в регионе в Минобороны не привели.

До этого в ведомстве раскрыли подробности о ночных ударах ВСУ по России. Так, в регионах были уничтожены два десятка беспилотников.

Больше всего дронов — 7 — сбили над Смоленской областью.

24 августа Украина на протяжении трех часов наносила удары беспилотниками по семи регионам России.

