11:33, 25 августа 2025Забота о себе

Назван способ распознать болезни по одному внешнему признаку

Стоматолог Чжан: Желтые пятна на зубах могут указывать на заболевания печени
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

По цвету зубов можно определить наличие некоторых болезней и нарушений в организме, считает стоматолог Аллан Чжан. Способы распознать их по этому внешнему признаку он назвал Daily Mail.

По его словам, желтые пятна на зубах часто остаются после чая или кофе, но иногда также могут указывать на заболевания печени. Если зуб мертв, продолжил стоматолог, он становится тусклым и приобретает сероватый оттенок. Также эмаль может приобретать подобный оттенок из-за травмы или непереносимости глютена.

Чжан добавил, что коричневые полоски на зубах обычно появляются из-за избытка фтора в организме вследствие неправильного применения зубных паст и употребления большого количества воды с этим элементом в составе. Также специалист отметил, что прием антибиотиков в детстве может оставить след на зубах в виде темно-серых или синих полосок.

В заключение он отметил, что на ранних стадиях кариеса на зубах появляются белые пятна, которые в запущенных случаях становятся темно-коричневыми или черными.

Ранее стоматолог Ольга Гусева рассказала о последствиях игнорирования треснувшей пломбы. По ее словам, это может привести к развитию различных заболеваний и состояний вплоть до невынашивания беременности.

