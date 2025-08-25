Мир
14:14, 25 августа 2025

Названы вероятные темы новой встречи чиновников США и Украины

Политолог Тимофеев: США и Украина обсудят встречу с Россией
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Вероятными темами встречи американских и украинских чиновников, анонсированной президентом Украины Владимиром Зеленским, станут гарантии безопасности и возможность встречи в форматах, которые обсуждали главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, предположил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Иван Тимофеев.

«Задача американской дипломатии будет в том, чтобы максимально поддержать установки Трампа, которые стали результатом встречи на Аляске. Чтобы они не превратились просто в набор благих пожеланий. Сейчас на рабочем уровне все будет прорабатываться, будут обсуждаться конкретные параметры», — сказал Тимофеев.

Политолог также не исключил некоторого давления США на Украину в территориальном и других вопросах. Он напомнил, что формально Киев не устраивают американские предложения, территориальные размены, но позиция страны на данный момент кажется достаточно слабой.

«Но готовы ли будут американцы учитывать требования Киева? Понятно, что российская сторона вряд ли пойдет на встречу на высшем уровне, если не будет устраивающего Москву проекта документов. Просто так встречаться поговорить никто не хочет», — заметил политолог.

Ранее Зеленский анонсировал встречу украинской и американской команд в конце этой недели для обсуждения возможности будущих переговоров между Украиной и Россией по мирному урегулированию конфликта. Также он сообщил, что сегодня встретится со спецпредставителем президента США Китом Келлогом, чтобы обсудить будущую встречу с российской стороной.

    

