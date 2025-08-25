Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:22, 25 августа 2025Бывший СССР

Зеленский анонсировал встречу представителей Украины и США

Зеленский: В конце недели пройдет встреча представителей Украины и США
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу украинской и американской команд в конце этой недели для обсуждения возможности будущих переговоров между Украиной и Россией по мирному урегулированию конфликта. Его слова передает «Интерфакс-Украина».

Также он сообщил, что сегодня встретится со спецпредставителем президента США Китом Келлогом, чтобы обсудить будущую встречу с российской стороной.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс высказался о планах размещения американских войск на территории Украины — по его словам, Вашингтон не планирует это делать. По его словам, США, однако, продолжат помогать Киеву добиться гарантий безопасности для последующего прекращения боевых действий со своей стороны, а Россия — со своей.

До этого Вэнс сообщил, что Россия пошла на значительные уступки в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине. Он заключил, что Вашингтон старается вести как можно больше переговоров как с россиянами, так и с украинцами, чтобы «найти почву для прекращения убийств».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиянка пришла к зданию ФСБ в Крыму с заминированной иконой. Как она выглядит и что известно об инциденте?

    Отчисленная из ВВС за профнепригодность итальянка попала в ВСУ

    Бывший ведущий программы «Спокойной ночи, малыши!» рассказал о борьбе с раком

    Страна НАТО начала учения возле границ союзника России

    Екатерина Варнава в нижнем белье пробежала по улице

    Объяснены причины высокого уровня холестерина у придерживающихся принципов ЗОЖ людей

    США накрыла рекордная жара

    «Спасти нереально». Операция по спасению российской альпинистки, застрявшей на пике Победы, официально прекращена

    На одной из улиц Москвы провели обкатку восстановленной трамвайной линии

    Зеленский анонсировал встречу представителей Украины и США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости