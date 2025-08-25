Зеленский анонсировал встречу представителей Украины и США

Зеленский: В конце недели пройдет встреча представителей Украины и США

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу украинской и американской команд в конце этой недели для обсуждения возможности будущих переговоров между Украиной и Россией по мирному урегулированию конфликта. Его слова передает «Интерфакс-Украина».

Также он сообщил, что сегодня встретится со спецпредставителем президента США Китом Келлогом, чтобы обсудить будущую встречу с российской стороной.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс высказался о планах размещения американских войск на территории Украины — по его словам, Вашингтон не планирует это делать. По его словам, США, однако, продолжат помогать Киеву добиться гарантий безопасности для последующего прекращения боевых действий со своей стороны, а Россия — со своей.

До этого Вэнс сообщил, что Россия пошла на значительные уступки в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине. Он заключил, что Вашингтон старается вести как можно больше переговоров как с россиянами, так и с украинцами, чтобы «найти почву для прекращения убийств».