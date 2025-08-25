Невеста накормила жениха снотворным и сбежала с деньгами

В Индии девушка сбежала от жениха после свадьбы, накормив его снотворным

В индийском штате Уттар-Прадеш жена сбежала после свадьбы с золотом, серебром и деньгами мужа. Об этом сообщает издание Jagran.

Инцидент произошел в округе Бадаюн. По словам мужчины и его родственников, в сентябре 2024 года сваты познакомили их с девушкой из Бихара, которую звали Нибха Кумари. Вскоре состоялась свадьба. Сваты получили за это 1,6 миллиона рупий (1,5 миллиона рублей).

Спустя три дня жена накормила семью едой, в которую она тайно подмешала снотворное. Мужчина проспал до самого утра. К тому времени, когда он проснулся, девушки и след простыл. Вместе с ней из дома исчезли золотые и серебряные украшения, а также 20 тысяч рупий (18,5 тысячи рублей).

Родственники мужчины пытались связаться с семьей исчезнувшей девушки, но получили в ответ лишь угрозы. Потерпевшие считают, что она действовала сообща со сватами. Они обратились в полицию, однако их заявление отказались регистрировать. Дело удалось возбудить лишь после обращения в суд.

Ранее сообщалось, что в Индии невеста сбежала с любовником на мотоцикле в первую же брачную ночь. Деревенский совет предложил любовнику возместить жениху свадебные расходы в размере 300 тысяч рупий, но его семья отказалась платить.