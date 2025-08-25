Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:03, 25 августа 2025Из жизни

Невеста накормила жениха снотворным и сбежала с деньгами

В Индии девушка сбежала от жениха после свадьбы, накормив его снотворным
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Ashish_wassup6730 / Shutterstock / Fotodom  

В индийском штате Уттар-Прадеш жена сбежала после свадьбы с золотом, серебром и деньгами мужа. Об этом сообщает издание Jagran.

Инцидент произошел в округе Бадаюн. По словам мужчины и его родственников, в сентябре 2024 года сваты познакомили их с девушкой из Бихара, которую звали Нибха Кумари. Вскоре состоялась свадьба. Сваты получили за это 1,6 миллиона рупий (1,5 миллиона рублей).

Спустя три дня жена накормила семью едой, в которую она тайно подмешала снотворное. Мужчина проспал до самого утра. К тому времени, когда он проснулся, девушки и след простыл. Вместе с ней из дома исчезли золотые и серебряные украшения, а также 20 тысяч рупий (18,5 тысячи рублей).

Материалы по теме:
Извини, в другой раз Топ-7 необычных побегов с собственной свадьбы
Извини, в другой разТоп-7 необычных побегов с собственной свадьбы
22 ноября 2015
Многоженец-феминист Как один мужчина смог завести пять жен и 25 детей и при этом сохранить любовь в семье?
Многоженец-феминистКак один мужчина смог завести пять жен и 25 детей и при этом сохранить любовь в семье?
7 марта 2021

Родственники мужчины пытались связаться с семьей исчезнувшей девушки, но получили в ответ лишь угрозы. Потерпевшие считают, что она действовала сообща со сватами. Они обратились в полицию, однако их заявление отказались регистрировать. Дело удалось возбудить лишь после обращения в суд.

Ранее сообщалось, что в Индии невеста сбежала с любовником на мотоцикле в первую же брачную ночь. Деревенский совет предложил любовнику возместить жениху свадебные расходы в размере 300 тысяч рупий, но его семья отказалась платить.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержан заместитель Хинштейна, пришедший в Курскую область из Белгородской. Его подозревают в хищении миллиарда рублей

    Россияне рассказали о главной сенсации уходящего лета

    Раскрыта неожиданная опасность высокого потребления соли

    Казахстан подтвердил сохранение поставок нефти через Усть-Лугу

    Российскому пенсионеру дали срок за забитого молотком соседа

    Россиянка с сыном вернулись на родину с Украины при поддержке Катара

    В России отреагировали на желание ЕС увеличить военную помощь Украине

    В Ереване ответили на сведения о возвращении сотен фур с сельхозпродукцией для России

    Петербургский нефтяной терминал впервые импортировал пальмовое масло

    Погода помешала спасателям запустить дрон для поиска россиянки на пике Победы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости