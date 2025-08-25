Одна страна заявила о стремлении начать поставки газа из России

Посол Джалали: Иран надеется начать поставки российского газа в ближайшее время

Иран надеется, что поставки российского газа через Азербайджан удастся начать в ближайшее время. Об этом сообщил ТАСС посол исламской республики в России Казем Джалали.

По его словам, в настоящее время исламская республика ведет переговоры «Газпромом». Дипломат подчеркнул, что «практически все вопросы уже решены», однако необходимо договориться по вопросу цены. В случае, если данный вопрос решится, то процесс будет запущен, добавил Джалали.

