Экономика
01:33, 25 августа 2025Экономика

Одна страна заявила о стремлении начать поставки газа из России

Посол Джалали: Иран надеется начать поставки российского газа в ближайшее время
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Morteza Nikoubazl / Reuters

Иран надеется, что поставки российского газа через Азербайджан удастся начать в ближайшее время. Об этом сообщил ТАСС посол исламской республики в России Казем Джалали.

По его словам, в настоящее время исламская республика ведет переговоры «Газпромом». Дипломат подчеркнул, что «практически все вопросы уже решены», однако необходимо договориться по вопросу цены. В случае, если данный вопрос решится, то процесс будет запущен, добавил Джалали.

Ранее сообщалось, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) захотели в следующие пять лет удвоить торговлю с Россией. Президент страны Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на встрече с российским лидером Владимиром Путиным Нахайян отметил, что отношения двух государств в последние годы развиваются ускоренными темпами.

