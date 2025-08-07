Одна страна захотела удвоить торговлю с Россией

Президент ОАЭ Нахайян заявил о желании удвоить товарооборот с РФ за пять лет

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) захотели в следующие пять лет удвоить торговлю с Россией. О желании нарастить товарооборот заявил президент страны Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, его слова приводит «Интерфакс».

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Нахайян отметил, что отношения двух государств в последние годы развиваются ускоренными темпами. Торговый оборот между ними достиг 11,5 миллиарда долларов.

«Мы хотели бы, чтобы в ближайшие пять лет эта цифра удвоилась, как и в прямых отношениях между нашими странами, так и в отношениях между странами ЕврАзЭС», — подчеркнул политик.

Как заявил ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, суммарные объемы внутренней торговли стран БРИКС успели достичь отметки в триллион долларов. Достигнутый результат он назвал «значимым рубежом», который говорит об укреплении торгово-экономических связей в рамках объединения, а также о его возрастающей роли на глобальном рынке.

В состав БРИКС, помимо России, входят Бразилия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика (ЮАР), Египет, Эфиопия, ОАЭ, Иран и Пакистан. В январе 2025-го к ним присоединилась Индонезия.