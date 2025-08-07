Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:58, 7 августа 2025Экономика

Одна страна захотела удвоить торговлю с Россией

Президент ОАЭ Нахайян заявил о желании удвоить товарооборот с РФ за пять лет
Вячеслав Агапов

Фото: ALEXANDER NEMENOV / Pool / Reuters

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) захотели в следующие пять лет удвоить торговлю с Россией. О желании нарастить товарооборот заявил президент страны Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, его слова приводит «Интерфакс».

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Нахайян отметил, что отношения двух государств в последние годы развиваются ускоренными темпами. Торговый оборот между ними достиг 11,5 миллиарда долларов.

«Мы хотели бы, чтобы в ближайшие пять лет эта цифра удвоилась, как и в прямых отношениях между нашими странами, так и в отношениях между странами ЕврАзЭС», — подчеркнул политик.

Как заявил ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, суммарные объемы внутренней торговли стран БРИКС успели достичь отметки в триллион долларов. Достигнутый результат он назвал «значимым рубежом», который говорит об укреплении торгово-экономических связей в рамках объединения, а также о его возрастающей роли на глобальном рынке.

В состав БРИКС, помимо России, входят Бразилия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика (ЮАР), Египет, Эфиопия, ОАЭ, Иран и Пакистан. В январе 2025-го к ним присоединилась Индонезия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин прокомментировал возможность встречи с Зеленским

    В России предложили штрафовать за отказ уступать место в автобусе

    Буланова отреагировала на насмешки над ее подтанцовкой

    Россияне рассказали об изменах в отношениях на расстоянии

    Кадырова заметили на переговорах в Кремле

    Путин назвал подходящее место для встречи с Трампом

    Трамп допустил готовность России к обмену территориями

    Желание впечатлить возлюбленную подвело россиянина под две уголовные статьи

    Губернатор сообщил о смерти главы комитета регионального заксобрания в ДТП

    В Раде заявили о панике Киева из-за встречи Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости