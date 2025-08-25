Папарацци сняли популярную телезвезду в бикини

Папарацци сняли популярную телезвезду Кимберли Гарнер в бикини на Ибице

Папарацци сняли популярную британскую телеведущую, актрису и дизайнера спортивной одежды Кимберли Гарнер в откровенном виде. Соответствующий кадры публикует Daily Mail.

34-летняя телезвезда попала в объективы уличных фотографов во время отдыха на пляже Ибицы. На размещенных кадрах она была запечатлена в крошечном бикини цвета хаки.

При этом на теле знаменитости виден целлюлит. Кроме того, Гарнер распустила светлые и мокрые от воды волосы и отказалась от макияжа.

