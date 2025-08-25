Петербургский нефтяной терминал впервые импортировал пальмовое масло

Петербургский нефтяной терминал принял первые 30 тысяч тонн пальмового масла

Петербургский нефтяной терминал (ПНТ), один из ключевых операторов наливных грузов в Балтийском регионе, объявил о том, что впервые за свою 30-летнюю историю принял из танкера и перегрузил в железнодорожные цистерны продукты переработки пальмового и пальмоядрового масел.

В ПНТ отметили, что в 2022 году терминал начал реализацию программы диверсификации грузовой базы и теперь может не только заниматься экспортом, но и работать в обратном направлении, обеспечивая бесперебойную доставку импортных наливных грузов в регионы России и страны СНГ.

Ранее сообщалось, что поставки пальмового масла в РФ снижаются из-за логистических трудностей и роста цен. По итогам первых девяти месяцев 2024 года Масложировой союз заявлял о сокращении показателя на 8,7 процента, до 638 тысяч тонн.

Как напоминает Reuters, весной 2025 года российский агрохолдинг «Русагро» начал перевалку подсолнечного масла в ПНТ, открыв новый экспортный маршрут для российских производителей на Балтийском море. В компании подчеркивали, что до этого из-за дефицита мощностей глубоководной перевалки снижалась конкурентоспособность отечественных производителей подсолнечного масла, сдерживался рост объемов экспорта.