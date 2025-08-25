Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:01, 25 августа 2025Экономика

Подсчитано количество россиян с самозапретом на кредиты

Вице-премьер Григоренко: К самозапрету на кредиты прибегли 15 миллионов россиян
Кирилл Луцюк

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В России растет количество граждан, которые воспользовались самозапретом на кредиты. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Его процитировало ТАСС.

По его словам, с 1 марта такой самозапрет установили около 15 миллионов россиян. В связи с этим он уточнил, что данный инструмент можно применить к любым потребительским кредитам, а сами ограничения могут быть как полными, так и частичными.

Кроме того, вице-премьер заверил, что правительство ведет комплексную борьбу с мошенниками, а предпринимаемые им меры формируются исходя из анализа ситуации на рынке.

В конце минувшей недели глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что самозапрет на оформление кредитов и займов оформили в настоящее время уже 13,5 миллиона человек. Кроме того, более 800 тысяч граждан запретили совершение сделок с недвижимостью без очного присутствия.

Известно также, что в РФ может появиться возможность установить самозапрет на международные звонки. Кроме того, есть вероятность введения ответственности за применение мошенниками искусственного интеллекта при совершении правонарушений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о планах Трампа разрешить Украине бить дальнобойным оружием по России

    Мать Арсена Маркаряна принесла в суд характеризующие сына предметы

    Канада отправит войска на Украину при одном условии

    Женщина начала войну за лежак на курорте Европы, накричала на отдыхающих и попала на видео

    Вступление Украины в ЕС отвергли

    США отзовут вакцины от COVID-19

    Подсчитано количество россиян с самозапретом на кредиты

    Археологи нашли в российском городе останки зверя ледникового периода

    Полицейский сдал дававшего ему взятку бывшего российского депутата

    Назван неожиданный эффект противозачаточных таблеток на мозг

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости