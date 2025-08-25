Подсчитано количество россиян с самозапретом на кредиты

Вице-премьер Григоренко: К самозапрету на кредиты прибегли 15 миллионов россиян

В России растет количество граждан, которые воспользовались самозапретом на кредиты. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Его процитировало ТАСС.

По его словам, с 1 марта такой самозапрет установили около 15 миллионов россиян. В связи с этим он уточнил, что данный инструмент можно применить к любым потребительским кредитам, а сами ограничения могут быть как полными, так и частичными.

Кроме того, вице-премьер заверил, что правительство ведет комплексную борьбу с мошенниками, а предпринимаемые им меры формируются исходя из анализа ситуации на рынке.

В конце минувшей недели глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что самозапрет на оформление кредитов и займов оформили в настоящее время уже 13,5 миллиона человек. Кроме того, более 800 тысяч граждан запретили совершение сделок с недвижимостью без очного присутствия.

Известно также, что в РФ может появиться возможность установить самозапрет на международные звонки. Кроме того, есть вероятность введения ответственности за применение мошенниками искусственного интеллекта при совершении правонарушений.