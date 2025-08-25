Мир
16:40, 25 августа 2025Мир

Польша раскрыла свою позицию по отправке солдат на Украину

Туск: Польша не будет направлять солдат на Украину, но возьмет на себя логистику
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Robert Kowalewski / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Варшава не будет направлять своих солдат на Украину, но возьмет на себя логистику в организации помощи Киеву. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск своему канадскому коллеге Марку Карни, передает Polskie Radio.

«Я подтвердил, что Польша не намерена направлять солдат в миссию на Украине после окончания войны, но Польша будет ответственна за логистическую организацию помощи Украине», — сказал он.

Туск добавил, что его страна будет также отвечать за безопасность границ с Россией и Белоруссией.

Ранее Китай также отказался отправлять солдат на Украину. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Пекин не планирует отправлять своих миротворцев в рамках будущих гарантий безопасности.

