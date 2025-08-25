Наука и техника
19:07, 25 августа 2025Наука и техника

Популярная диета помогла снизить риск деменции

Nat Med: Средиземноморская диета снижает риск болезни Альцгеймера
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Antonina Vlasova / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Гарварда, Массачусетской больницы Бригама и Института Броуда выяснили: средиземноморская диета способна смягчать влияние генетических факторов риска болезни Альцгеймера. Исследование, опубликованное в Nature Medicine, показало, что даже люди с наибольшей предрасположенностью к деменции выигрывают от такого рациона — риск когнитивного снижения у них уменьшался заметнее, чем у тех, кто имел низкий генетический риск.

Ключевую роль играет ген APOE, варианты которого могут увеличивать вероятность болезни Альцгеймера в 3-12 раз. Ученые проанализировали данные почти 5,7 тысячи участников — женщин из исследования Nurses’ Health Study и мужчин из Health Professionals Follow-Up Study. Их наблюдали на протяжении трех десятилетий, оценивая питание, когнитивные функции и метаболиты крови.

Результаты показали: приверженность средиземноморской диете ассоциировалась с более низким риском деменции и более медленным снижением памяти. Наибольшая польза наблюдалась у носителей двух копий варианта APOE4 — группы с самым высоким риском. По мнению авторов, именно через влияние на ключевые метаболические пути рацион способен компенсировать действие наследственности.

Авторы подчеркивают: эти выводы открывают перспективы для персонализированных рекомендаций, но пока результаты получены в основном у участников европейского происхождения. Чтобы говорить о широком применении, нужны дополнительные исследования в более разнообразных группах населения.

Ранее ученые показали, что у пожилых людей, придерживающихся средиземноморской и других «здоровых» диет, хронические болезни проявляются реже. Напротив, рацион с избытком сахара, обработанного мяса и жиров ускоряет развитие сердечно-сосудистых и нейропсихиатрических заболеваний.

    Все новости