Путин встретился с вице-премьером России

Президент Путин провел встречу с вице-премьером России Григоренко

Президент России Владимир Путин провел встречу с вице-премьером страны Дмитрием Григоренко. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Кремля.

Во время мероприятия глава государства обсудил с Григоренко развитие портала госуслуг, а также внедрение цифровых решений в государственном секторе.

Отдельное внимание президент и вице-премьер уделили борьбе с телефонными и интернет-мошенниками, подчеркнули в пресс-службе Кремля.

Ранее Владимир Путин прибыл в город Саров, являющийся закрытым административно-территориальным образованием (ЗАТО). По словам депутата Госдумы Андрея Колесника, визит президента в ЗАТО является сигналом Западу. Отмечается, что в закрытом городе расположен Российский федеральный ядерный центр — ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) «Росатома».