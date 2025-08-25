Россия
14:53, 25 августа 2025

Путин встретился с вице-премьером России

Президент Путин провел встречу с вице-премьером России Григоренко
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел встречу с вице-премьером страны Дмитрием Григоренко. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Кремля.

Во время мероприятия глава государства обсудил с Григоренко развитие портала госуслуг, а также внедрение цифровых решений в государственном секторе.

Отдельное внимание президент и вице-премьер уделили борьбе с телефонными и интернет-мошенниками, подчеркнули в пресс-службе Кремля.

Ранее Владимир Путин прибыл в город Саров, являющийся закрытым административно-территориальным образованием (ЗАТО). По словам депутата Госдумы Андрея Колесника, визит президента в ЗАТО является сигналом Западу. Отмечается, что в закрытом городе расположен Российский федеральный ядерный центр — ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) «Росатома».

