Раскрыта причина переноса суда по жалобе на приговор бывшему замглавы Минобороны России

Суд по жалобе на приговор экс-замглавы МО РФ Иванова отложен на 1 сентября

Первый апелляционный суд отложил на 1 сентября рассмотрение жалобы бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова на приговор. Об этом сообщает РИА Новости.

Причиной переноса слушаний стала неявка адвокатов осужденного.

1 июля Московский городской суд приговорил Иванова к 13 годам лишения свободы за хищение более четырех миллиардов рублей. Его признали виновным по первому уголовному делу о растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц». Иванову также назначили штраф в размере 100 миллионов рублей.

Чиновника взяли под стражу прошлой весной по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сумму которой оценили в 1,185 миллиарда рублей.

Иванов не признает свою вину.