Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:50, 25 августа 2025Силовые структуры

Раскрыта причина переноса суда по жалобе на приговор бывшему замглавы Минобороны России

Суд по жалобе на приговор экс-замглавы МО РФ Иванова отложен на 1 сентября
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Первый апелляционный суд отложил на 1 сентября рассмотрение жалобы бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова на приговор. Об этом сообщает РИА Новости.

Причиной переноса слушаний стала неявка адвокатов осужденного.

1 июля Московский городской суд приговорил Иванова к 13 годам лишения свободы за хищение более четырех миллиардов рублей. Его признали виновным по первому уголовному делу о растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц». Иванову также назначили штраф в размере 100 миллионов рублей.

Чиновника взяли под стражу прошлой весной по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сумму которой оценили в 1,185 миллиарда рублей.

Иванов не признает свою вину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Отношения будут развиваться». Президент дружественной России страны поздравил Зеленского и получил благодарность за помощь

    Защиту вкладов собрались сделать доступной для всех клиентов банков

    Заподозренное в шпионаже на Россию судно отправилось в Финляндию

    Гоблин поиронизировал над боящимися слежки в соцсетях россиянами и назвал их неинтересными

    Россиянам рассказали о погоде в сентябре

    Раскрыта причина переноса суда по жалобе на приговор бывшему замглавы Минобороны России

    Экс-посол США в НАТО обвинил Трампа в непонимании украинского конфликта

    Российские войска начали охват Константиновки с флангов

    На морском дне выявлены аномальные песчаные образования

    Ивлеева похвасталась новой баней

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости