18:34, 25 августа 2025Забота о себе

Раскрыта распространенная ошибка при мытье рук

Инфекционист Датта призвал тщательно вытирать между пальцами после мытья рук
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Sean Horsburgh / Unsplash

Инфекционист Рупак Датта заявил, что при мытье рук многие люди совершают одну распространенную ошибку. Ее он раскрыл в разговоре с изданием 20minutos.

«Ключевые этапы этого простого действия таковы: намочите руки теплой водой, нанесите мыло и вспеньте его, аккуратно потирая руки не менее 20 секунд. При этом следует промыть тыльную сторону ладоней, пространство между пальцами и под ногтями. В завершение ритуала необходимо ополоснуть руки», — пояснила инфекционист Минджи Канг.

Тем временем Датта призвал тщательно вытирать руки одноразовым бумажным полотенцем, уделяя особое внимание пространству между пальцами, о котором многие люди часто забывают. Дело в том, что на коже очень высокая плотность бактерий: от нескольких тысяч до пяти миллионов колониеобразующих единиц на квадратный сантиметр. При этом остаточная влага между пальцами провоцирует распространение патогенов, уточнил медик.

Ранее проктолог Елена Смирнова рассказала о симптомах заражения глистами. Так, она призвала обратить внимание на изменение стула в сторону запора или диареи.

