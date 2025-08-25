Раскрыто состояние страдающей болезнью Альцгеймера актрисы Тереховой

Дочь Маргариты Тереховой: Актриса стала ребенком из-за болезни Альцгеймера

Актриса Анна Терехова рассказала о состоянии своей матери, народной артистки России Маргариты Тереховой, страдающей болезнью Альцгеймера. Ее цитирует aif.ru.

Терехова борется с заболеванием более 16 лет. По словам Анны, за это время проявился настоящий характер актрисы, сыгравшей Миледи в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера». Дочь 83-летней артистки заявила, что она стала трогательным и прекрасным «ребеночком, который всему радуется».

«Я могу только догадываться, понимает ли она меня. Она изменилась внешне. Но я вижу ее прекрасные волосы, могу гладить ее нежные руки. И это чудо», — добавила Анна.

Маргарита Терехова — одна из самых известных актрис СССР. Она снялась в фильмах «Белорусский вокзал», «Зеркало», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Бегущая по волнам» и «Собака на сене». Звание народной артистки она получила в 1996 году. С 2011 года актриса стала редко появляться на людях из-за болезни, которая в 2018-м вступила в тяжелую стадию.

В мае 2024-го сообщалось, что Терехову госпитализировали с внутренним кровотечением.