Развеян популярный миф о вреде животного белка

APNM: Потребление животного белка не увеличивает риск преждевременной смерти

Продукты животного происхождения не увеличивают риск преждевременной смерти и даже могут оказывать защитное действие против онкологических заболеваний. Такой вывод сделали ученые, проанализировавшие данные почти 16 тысяч взрослых в рамках крупного проекта NHANES III. Результаты исследования опубликованы в журнале Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism (APNM).

Авторы работы изучили, как потребление животного и растительного белка связано с риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, рака и любых других причин. Итог оказался неожиданным: ни животный, ни растительный белок не увеличивали общую смертность. Более того, у людей, чаще употреблявших продукты животного происхождения, отмечалось статистически значимое снижение вероятности смерти от рака.

Чтобы исключить искажения, исследователи применили самые строгие методы анализа — модель Национального института рака США (NCI method) и многофакторное моделирование MCMC. Эти подходы позволили учесть суточные колебания рациона и точнее отразить долгосрочные привычки питания.

Ученые подчеркивают: хотя такие наблюдательные исследования не могут напрямую доказать причинно-следственную связь, результаты в совокупности с десятилетиями клинических данных говорят, что как животный, так и растительный белок способны быть частью здорового рациона, поддерживающего долголетие и снижение рисков серьезных заболеваний.

Ранее ученые выяснили, что происхождение белка — животный он или растительный — не влияет на эффективность наращивания мышц после тренировок.