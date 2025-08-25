Американский рэпер Баста Раймс приедет в Россию с личным барбером

Популярный американский рэпер Тревор Джордж Смит-младший, известный под псевдонимом Баста Раймс, приедет в Россию с личным барбером. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации издания, 53-летний артист посетит страну с командой из 11 человек. При этом знаменитость будет сопровождать парикмахер, поскольку он не доверяет другим специалистам. Раймс подчеркнул, что намерен хорошо выглядеть на концерте в Москве.

Известно, что за шоу в столице исполнитель запросил 300 тысяч долларов (24 миллиона рублей). В то же время в райдере рэпера черные и белые полотенца, много воды, не фруктовые свечи и проигрыватель.

