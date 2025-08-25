Ценности
Рэпер Баста Раймс приедет в Россию с личным барбером

Американский рэпер Баста Раймс приедет в Россию с личным барбером
Екатерина Ештокина

Фото: Martin Harris / Capital Pictures / Globallookpress.com

Популярный американский рэпер Тревор Джордж Смит-младший, известный под псевдонимом Баста Раймс, приедет в Россию с личным барбером. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации издания, 53-летний артист посетит страну с командой из 11 человек. При этом знаменитость будет сопровождать парикмахер, поскольку он не доверяет другим специалистам. Раймс подчеркнул, что намерен хорошо выглядеть на концерте в Москве.

Известно, что за шоу в столице исполнитель запросил 300 тысяч долларов (24 миллиона рублей). В то же время в райдере рэпера черные и белые полотенца, много воды, не фруктовые свечи и проигрыватель.

Ранее в августе популярный рэпер снялся в трусах в рекламе бренда Ким Кардашьян. 30-летний музыкант Остин Ричард Пост, более известный как Post Malone, позировал в ковбойской шляпе в лесу, держа в руках дрова.

