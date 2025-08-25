Интернет и СМИ
Россияне рассказали о главной сенсации уходящего лета

VK Музыка составила список самых популярных треков лета среди пользователей
Варвара Кошечкина
Mona и Эльдар Джарахов

Mona и Эльдар Джарахов. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

VK Музыка рассказала, какие песни и каких исполнителей чаще всего слушали в России этим летом. Список самого популярного приводится в пресс-релизе.

Список топ-30 треков сформирован на основе статистики прослушиваний в стриминге с 1 июня по 24 августа 2025 года. Самой прослушиваемой песней лета и настоящей сенсацией 2025 стал фит ICEGERGERT со SKY RAE — «Наследство». В конце мая артист стал первым обладателем награды от VK Музыки за самый стремительный взлет в сервисе. Затем следуют «Кухни» группы «Бонд с кнопкой» и «Иордан» от MONA.

«В списке мы видим, как хиты, продолжающие греметь с прошлого года — "Худи" от Джигана, Artik & Asti & NILETTO, Jakone & Kiliana ("Асфальт"), BEARWOLF ("Валькирия"), Татьяна Куртукова ("Одного"), — сочетаются с очевидными успехами молодых артистов, а также мощной виральностью хитов Homay от AY YOLA и "Кухни" "Бонда с кнопкой"», — заявил главный редактор VK Музыки Сергей Мудрик.

Новый альбом MACAN, вышедший в июле, обеспечил попадание всех треков в Чарт VK Музыки в день релиза. В летний топ вошли сразу три совместных композиции исполнителя — «Пусть Бог будет рядом с твоими планами» с Бастой, «Здравствуй» с Три дня дождя и «Золотые купола» с Брутто. Также в топ-3 артистов входят Баста и Miyagi & Эндшпиль.

Голосом лета у молодой аудитории в возрасте от 14 до 24 лет стали madk1d и FRIENDLY THUG 52 NGG. VK Музыка отметила в начале апреля набирающую популярность madk1d в рубрике «Открытия VK Микс». В июле артист получил свою первую награду в карьере за самый стремительный взлет в сервисе.

Мудрик также отметил успех песни I Got Love от Miyagi & Эндшпиль и Рем Дигга. Трек снова и снова попадает в топ-100 VK Музыки.

