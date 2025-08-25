Российская пенсионерка продала имущество на 36 миллионов и отдала деньги аферистам

В Нижегородской области пенсионерка отдала мошенникам более 36 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД России по региону.

По данным ведомства, мошенники убедили 73-летнюю женщину, что ее имущество и сбережения находятся в опасности и необходимо перевести деньги на безопасные счета по указанным реквизитам. В течение нескольких месяцев россиянка перевела им более 36 миллионов рублей, полученных с продажи трех квартир и двух машин.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Следователь направил в суд ходатайство о наложении ареста на проданное имущество. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего и ведут розыск причастных к преступлению.

