Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:06, 25 августа 2025Россия

Российские школьницы ударили сверстницу электрошокером и оторвали ей ногти

MK.RU: В Москве школьницы ударили сверстницу электрошокером и оторвали ей ногти
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Москве школьницы ударили сверстницу электрошокером и оторвали ей два ногтя на руке. Об этом стало известно MK.RU.

По данным российского издания, 16-летняя девушка 23 августа гуляла возле торгового центра у станции метро «Братиславская». К ней подошли знакомые и стали оскорблять из-за лишнего веса.

Издевательства над учащейся они снимали на телефон. После они начали избивать москвичку, у одной из обидчиц был электрошокер. Во время потасовки школьницы воспользовались опасным устройством дважды.

На теле у пострадавшей остались характерные следы от шокера. Девушка самостоятельно добралась до дома, где родители вызвали скорую помощь.

Сотрудники полиции организовали проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге старшеклассники толпой избили 11-летнего мальчика.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Крупнейший сайт с персональными данными россиян закрыли

    Раскрыт доход владельца крупнейшего сайта с персональными данными россиян

    Российские войска начали бои в Константиновке в ДНР

    Серена Уильямс снялась в купальнике после похудения

    Появились кадры успешного форсирования реки Волчья российскими войсками

    В Иране сделали заявление о поставках российского газа через Азербайджан

    Застрявшие в аэропорту Египта россияне пожаловались на отсутствие воды и еды

    Желающим получить максимальную пользу от завтрака россиянам дали четыре совета

    Строй из сотни задержанных на российской стройке мигрантов попал на видео

    Зеленскому пригрозили смертью за уступки России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости