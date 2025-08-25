Российские школьницы ударили сверстницу электрошокером и оторвали ей ногти

MK.RU: В Москве школьницы ударили сверстницу электрошокером и оторвали ей ногти

В Москве школьницы ударили сверстницу электрошокером и оторвали ей два ногтя на руке. Об этом стало известно MK.RU.

По данным российского издания, 16-летняя девушка 23 августа гуляла возле торгового центра у станции метро «Братиславская». К ней подошли знакомые и стали оскорблять из-за лишнего веса.

Издевательства над учащейся они снимали на телефон. После они начали избивать москвичку, у одной из обидчиц был электрошокер. Во время потасовки школьницы воспользовались опасным устройством дважды.

На теле у пострадавшей остались характерные следы от шокера. Девушка самостоятельно добралась до дома, где родители вызвали скорую помощь.

Сотрудники полиции организовали проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге старшеклассники толпой избили 11-летнего мальчика.