11:29, 25 августа 2025Экономика

Российский банк оштрафовали за навязчивое общение с должником

Банк в Свердловской области оштрафовали за 170 звонков и СМС-сообщений должнику
Дмитрий Воронин

Фото: d3sign / Getty Images

Банк оштрафовали на 100 тысяч рублей за навязчивое общение с должником в Свердловской области. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

Проведя проверку, приставы пришли к выводу, что действия кредитной организации, представители которой 170 раз звонили и отправляли СМС-сообщения жителю Дегтярска, имевшему задолженность по кредиту, нарушали требования закона.

В свердловском ГУФССП также отметили, что «предоставленная банком информация не совпадала с детализацией телефонных соединений, что указывает на попытку сокрытия состава административного правонарушения». Штраф при этом уже выплачен.

Ранее Верховный суд отказался списать долги россиянину, набравшему кредитов в восьми разных банках, указав, что мужчина воспользовался задержкой обновления информации о займах в бюро кредитных историй и не раскрыл истинные цели получения средств, чем лишил кредиторов возможности объективно оценить риски.

Десять потребкредитов на общую сумму 7,4 миллиона рублей гражданин взял за неделю. Несколько месяцев он исполнял обязательства, но затем был уволен по сокращению штата, после чего инициировал собственное банкротство, объясняя материальные трудности в том числе вовлечением в сетевой маркетинг.

