16:24, 25 августа 2025Силовые структуры

Секс-гуру Алекс Лесли дал прогнозы о судьбе блогера Маркаряна в тюрьме

Блогер Лесли объяснил возвращение Маркаряна в Россию скукой
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Арсен Маркарян

Арсен Маркарян. Кадр: Telegram-канал Следственного комитета Российской Федерации

Секс-коуч Алекс Лесли дал прогнозы относительно будущей судьбы подозреваемого в оскорблении памяти защитников Отечества блогера Арсена Маркаряна. Свои мнением он поделился в интервью «Газете.ру».

По словам Алекса Лесли, в тюрьме подозреваемого ждут приключения. Он уверен, что Маркарян вернулся в Россию, потому что ему просто стало скучно. «На самом деле, все свои действия русские люди делают тупо от скуки. Во все времена это было, и сейчас до сих пор так и есть. Поэтому решил позажигать, приехать, попытать судьбу, ну — испытал ее», — заявил Лесли.

Маркаряна задержали на пути в Белоруссию, куда его вез близкий друг. С ним была его гражданская жена. Маркарян пытался спрятаться в багажнике, прикрываясь сдутой надувной лодкой. Оперативники вычислили автомобиль и передали ориентировки патрульным. Следственный комитет России (СКР) требует ареста блогера на время расследования уголовного дела.

В конце июня по улицам Москвы прокатилась волна домогательств в отношении девушек. Инциденты произошли на Китай-городе, Покровке и Чистых прудах. Позже выяснилось, что череду провокаций запустил Лесли, автор тренингов по пикапу для мужчин. Лесли называет себя «гуру секса и соблазнения».

