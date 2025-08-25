Семидесятилетний мужчина с ходунками обокрал туристку в аэропорту на сотни тысяч рублей

Пожилой мужчина обокрал туристку на сотни тысяч рублей в Европе. Об этом сообщает издание Cronica Balear (CB).

По данным источника, инцидент произошел еще в июне, однако злоумышленника задержали недавно. Прилетевшая в отпуск на Майорку, Испания, женщина отправилась арендовать автомобиль и оставила свой багаж в аэропорту Пальмы. К чемоданам путешественницы подошел семидесятилетний мужчина с ходунками.

Грабитель сложил ее вещи в карман на опорах для ходьбы и поспешно скрылся с места преступления. Сумма краденого составила более 2 тысяч евро (189 тысяч рублей). После ареста мужчины выяснилось, что ранее он имел множество судимостей.

