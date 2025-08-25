Серена Уильямс снялась в купальнике после похудения

Американская теннисистка Серена Уильямс снялась в откровенном виде после похудения. Пост опубликован на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя спортсменка предстала на размещенных кадрах, стоя в морской воде. Она позировала в ярко-желтом слитном купальнике с тонкими бретелями, П-образным декольте и вырезом под грудью.

Также знаменитость повязала на шею платок и дополнила образ солнцезащитными очками.

Ранее в августе Серена Уильямс раскрыла секрет похудения на 15 килограммов. Она призналась, что сбросила вес с помощью лекарственных препаратов.