Швейцарский суд арестовал счета российского титанового гиганта

Суд в Швейцарии арестовал счета российской титановой корпорации «ВСМПО-Ависма»

Суд в Швейцарии наложил арест на счета российской корпорации «ВСМПО-Ависма», являющейся крупнейшим в мире производителем слитков и проката из титановых сплавов. Об этом заявил адвокат Александр Забейда, его слова приводит РИА Новости.

Юрист отметил, что речь идет о восьмизначной сумме в долларах США. Поводом для ареста счетов титанового гиганта, пояснил Забейда, послужило уголовное дело в отношении бывшего главы корпорации Михаила Воеводина. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при закупке сырья. По оценке следствия, ущерб составил 1,5 миллиарда рублей.

Будучи главой корпорации в 2016-2020 годах, Воеводин, как полагает сторона обвинения, заключил договоры на поставку шихтового материала с ООО «Торгово-промышленный вектор» и «НПО ВторПромРесурсы» по завышенным ценам. Деятельность фирм-поставщиков титанового сырья, следует из материалов дела, была подконтрольна гражданину США Игорю Райхельсону, занимающему должность консультанта в швейцарской компании-поставщике титана Interlink Metals and Chemicals.

Последний отмечал, что именно благодаря Interlink Metals and Chemicals, который в судебном порядке отменил демпинговые пошлины в США, американский рынок сбыта стал доступен для российских поставщиков титана. В 2020 году между «ВСМПО-Ависма» и Interlink Metals and Chemicals было заключено мировое соглашение, в рамках которого стороны договорились об отсутствии взаимных претензий к друг другу. Нарушение этого соглашения также послужило поводом для обращения в швейцарский суд, резюмировал Забейда.