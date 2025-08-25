Скачку цен на серверы и системы хранения нашли объяснение

«Ведомости»: Серверы и системы хранения данных подорожали на 24-30 процентов

В 2024 году серверы и системы хранения данных (СХД) выросли в цене на 24-30 процентов за единицу, если сравнивать с 2023 годом. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на исследование проведенное компанией «СТРИМ консалтинг».

В 2025 году эта тенденция продолжается. Что касается прошлого года, то оказалось, что затраты заказчиков на сервера увеличились на 25 процентов и достигли 284 миллиардов рублей. При этом расходы на СХД выросли на 19 процентов, до 145,5 миллиарда рублей.

По словам руководителя отдела продуктов и решений OpenYard Дмитрия Пенязя, причинами подорожания стали сразу несколько факторов. В частности, по мере внедрения искусственного интеллекта все больше вычислений проводит графический процессор (GPU), а не центральный (CPU). А это оборачивается резким удорожанием серверного узла: цена GPU в конфигурации зачастую превышает цену процессора и оперативной памяти вместе взятых.

В свою очередь, руководитель направления «Инфраструктурные решения» «Крока» Александр Сысоев заявил, что в 2025 году рост цен приобрел общерыночный характер, коснувшись как отечественных, так и зарубежных производителей. Отмечается, что на ценах сказались также новые регуляторные требования, согласно которым с 1 марта 2025 года была введена обязательная маркировка серверного оборудования. Как следствие, производители и импортеры столкнулись с дополнительными затратами на внедрение системы и закупку кодов маркировки.

По данным издания It's FOSS, персональные компьютеры с Windows обычно стоят намного больше устройств с другими предустановленными операционными системами.