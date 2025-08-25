Странная попытка справиться с психическими отклонениями оставила девушку без ноги

Пользовательница Reddit с ником Blbrri рассказала о внезапном и остром психотическом срыве, случившимся из-за ее посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). По словам девушки, странная попытка справиться с психическими отклонениями оставила ее без ноги.

«Я решила, что если ампутирую себе ногу, то мои воспоминания о неоднократно пережитом сексуальном насилии, из-за которого я и страдаю ПТСР, прекратятся. Я использовала сухой лед, чтобы нанести ноге настолько серьезный вред, что врачам пришлось бы ампутировать ее ради спасения моей жизни. Я пыталась отрезать ее сама, но у меня не хватило духа. Теперь я ампутант», — написала автор.

Она добавила, что бред об избавлении от ПТСР с помощью ампутации ноги преследовал ее 3,5 года. Девушка достаточно смутно помнит, что именно происходило в предыдущие и последующие несколько дней. При этом после ожога льдом она смогла самостоятельно вызвать себе такси и доехать до клиники.

«Было очень больно. Я бы сказала, что боль была на 8-9 баллов по 10-балльной шкале. Меня рвало два или три раза просто из-за боли или шока. После этого я почти сразу же обратилась за медицинской помощью, но поехала на такси. Я не хотела вызывать скорую помощь, потому что ситуация не казалась мне действительно чрезвычайной, и тратить время бригады было бы ужасно», — отметила девушка.

Она добавила, что страдает от фантомных болей, а функциональность протеза ей кажется недостаточной. Также автор жалеет о принятом ею в бреду решении, так как оно лишило ее возможности кататься на роликах и верхом на лошадях.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала о проблемах, которые сопровождают ее по жизни. По словам девушки, она родилась без рук и живет так уже 17 лет.