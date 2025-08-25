Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:01, 25 августа 2025Интернет и СМИ

Странная попытка справиться с психическими отклонениями оставила девушку без ноги

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom  

Пользовательница Reddit с ником Blbrri рассказала о внезапном и остром психотическом срыве, случившимся из-за ее посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). По словам девушки, странная попытка справиться с психическими отклонениями оставила ее без ноги.

«Я решила, что если ампутирую себе ногу, то мои воспоминания о неоднократно пережитом сексуальном насилии, из-за которого я и страдаю ПТСР, прекратятся. Я использовала сухой лед, чтобы нанести ноге настолько серьезный вред, что врачам пришлось бы ампутировать ее ради спасения моей жизни. Я пыталась отрезать ее сама, но у меня не хватило духа. Теперь я ампутант», — написала автор.

Материалы по теме:
Миллионы людей просыпаются с ужасным запахом изо рта. Откуда он берется и можно ли сделать так, чтобы его не было?
Миллионы людей просыпаются с ужасным запахом изо рта. Откуда он берется и можно ли сделать так, чтобы его не было?
26 июня 2025
«Клизма изменила мою жизнь». Блогеры подсели на клизмы из кофе и урины. Зачем они это делают и почему не хотят верить врачам?
«Клизма изменила мою жизнь». Блогеры подсели на клизмы из кофе и урины. Зачем они это делают и почему не хотят верить врачам?
13 июля 2025
«Еще 30 лет назад эректильной дисфункции у молодых мужчин не было». Почему сейчас они подсели на «Виагру» и чем это опасно? Почему вырос спрос на типичный для зрелого возраста препарат?
«Еще 30 лет назад эректильной дисфункции у молодых мужчин не было». Почему сейчас они подсели на «Виагру» и чем это опасно?Почему вырос спрос на типичный для зрелого возраста препарат?
29 июля 2025

Она добавила, что бред об избавлении от ПТСР с помощью ампутации ноги преследовал ее 3,5 года. Девушка достаточно смутно помнит, что именно происходило в предыдущие и последующие несколько дней. При этом после ожога льдом она смогла самостоятельно вызвать себе такси и доехать до клиники.

«Было очень больно. Я бы сказала, что боль была на 8-9 баллов по 10-балльной шкале. Меня рвало два или три раза просто из-за боли или шока. После этого я почти сразу же обратилась за медицинской помощью, но поехала на такси. Я не хотела вызывать скорую помощь, потому что ситуация не казалась мне действительно чрезвычайной, и тратить время бригады было бы ужасно», — отметила девушка.

Она добавила, что страдает от фантомных болей, а функциональность протеза ей кажется недостаточной. Также автор жалеет о принятом ею в бреду решении, так как оно лишило ее возможности кататься на роликах и верхом на лошадях.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала о проблемах, которые сопровождают ее по жизни. По словам девушки, она родилась без рук и живет так уже 17 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиянин пропал без вести во время заплыва через Босфор. Из почти трех тысяч участников он единственный не вернулся к финишу

    Военный эксперт назвал потери ВСУ в одном из регионов

    Адвокат назвала способы повысить алименты на ребенка

    Школьница стала сутенершей и вовлекла в проституцию своих одноклассниц

    Женщинам подсказали доступные способы улучшить секс в период менопаузы

    Назван спасающий от старческого заболевания продукт

    В Турции высказались о новом раунде переговоров России и Украины

    Гиды назвали причину пропажи группы на Итурупе

    ВСУ ударили по Смоленской области

    Огромный кит-белуха напал на сотрудников аквариума на глазах посетителей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости