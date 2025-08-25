Строй из сотни задержанных на российской стройке мигрантов попал на видео

В Ленобласти задержали больше сотни нелегальных мигрантов на стройке

В Ленинградской области задержали больше сотни нелегальных мигрантов на стройке в поселке Новоселье. Оперативные мероприятия с иностранцами попали на видео, его опубликовал 78.ru.

На представленных кадрах приезжие идут друг за другом к полицейской машине. Кроме того, снято, как правоохранители проверяют у иностранных граждан документы и их бытовки.

Как рассказали в управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, из 400 строителей-иностранцев 130 оказались нелегалами. Всех привлекли к административной ответственности. В ближайшее время будет решаться вопрос о выдворении этих мигрантов из России, резюмировали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали шестерых жителей Петербурга и Ленобласти за легализацию не менее пяти тысяч иностранцев.