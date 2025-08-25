Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:28, 25 августа 2025Россия

Строй из сотни задержанных на российской стройке мигрантов попал на видео

В Ленобласти задержали больше сотни нелегальных мигрантов на стройке
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В Ленинградской области задержали больше сотни нелегальных мигрантов на стройке в поселке Новоселье. Оперативные мероприятия с иностранцами попали на видео, его опубликовал 78.ru.

На представленных кадрах приезжие идут друг за другом к полицейской машине. Кроме того, снято, как правоохранители проверяют у иностранных граждан документы и их бытовки.

Как рассказали в управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, из 400 строителей-иностранцев 130 оказались нелегалами. Всех привлекли к административной ответственности. В ближайшее время будет решаться вопрос о выдворении этих мигрантов из России, резюмировали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали шестерых жителей Петербурга и Ленобласти за легализацию не менее пяти тысяч иностранцев.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Крупнейший сайт с персональными данными россиян закрыли

    Раскрыт доход владельца крупнейшего сайта с персональными данными россиян

    Российские войска начали бои в Константиновке в ДНР

    Серена Уильямс снялась в купальнике после похудения

    Появились кадры успешного форсирования реки Волчья российскими войсками

    В Иране сделали заявление о поставках российского газа через Азербайджан

    Застрявшие в аэропорту Египта россияне пожаловались на отсутствие воды и еды

    Желающим получить максимальную пользу от завтрака россиянам дали четыре совета

    Строй из сотни задержанных на российской стройке мигрантов попал на видео

    Зеленскому пригрозили смертью за уступки России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости