Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:53, 25 августа 2025Бывший СССР

Судьбу вывезенных с границы Грузии украинцев раскрыли

«Страна»: Более 40 вывезенных с границы России и Грузии украинцев попали в ТЦК
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкомата) в Одессе забрали более 40 мужчин, вывезенных с границы между Россией и Белоруссией благодаря усилиям МИД. Об этом сообщает издание «Страна» в Telegram-канале.

По словам источника издания, 65 человек застряли на российско-грузинской границе и смогли вернуться домой, среди них было десять женщин. Сначала их всех отправили в одну из городских больниц, затем всех мужчин перевезли в ТЦК. Впоследствии оттуда освободили 11 человек, которые не подлежат призыву.

По данным «Страны», военкомы все еще удерживают украинцев, хотя им обещали, что отпустят сразу после оформления документов. Адвокат заявил, что по закону им полагается семь дней, чтобы встать на воинский учет, но задержание произошло на второй день.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп высоко оценил поступок Путина

    «Боль адская». Россияне теряют здоровье, а экономика — миллиарды рублей из-за волчанки. Чем опасна эта болезнь?

    Генпрокурор Краснов станет председателем Верховного суда. Что это значит для судебной системы и кто заменит его в Генпрокуратуре?

    Украинского священника задержали во время крестного хода

    Судьбу вывезенных с границы Грузии украинцев раскрыли

    На Западе рассказали о планах США ввести санкции против ЕС

    США начали изучение опыта боевого применения дронов на Украине

    Глобальная проблема стала торопить французских виноделов

    Вуди Аллен отреагировал на критику из-за участия в Московской неделе кино

    Сын альпинистки Наговициной призвал Краснова и Лаврова помочь спасти его мать

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости