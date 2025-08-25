Судьбу вывезенных с границы Грузии украинцев раскрыли

«Страна»: Более 40 вывезенных с границы России и Грузии украинцев попали в ТЦК

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкомата) в Одессе забрали более 40 мужчин, вывезенных с границы между Россией и Белоруссией благодаря усилиям МИД. Об этом сообщает издание «Страна» в Telegram-канале.

По словам источника издания, 65 человек застряли на российско-грузинской границе и смогли вернуться домой, среди них было десять женщин. Сначала их всех отправили в одну из городских больниц, затем всех мужчин перевезли в ТЦК. Впоследствии оттуда освободили 11 человек, которые не подлежат призыву.

По данным «Страны», военкомы все еще удерживают украинцев, хотя им обещали, что отпустят сразу после оформления документов. Адвокат заявил, что по закону им полагается семь дней, чтобы встать на воинский учет, но задержание произошло на второй день.