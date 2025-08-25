Россия
Священник заявил о продаже в Европе украденных в Курской области икон

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Konopatov Yuri / Globallookpress

В Европе продаются иконы, украденные бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в храмах Курской области. Об этом в эфире программы «Церковь и мир» сообщил военный священник, настоятель симферопольского храма Державной иконы Божией Матери протоиерей Дмитрий Кротков.

«В Курской области каждый храм, который был под Украиной, был осквернен, разграблен. И на разных ресурсах европейских продаются иконы, мощи, сосуды, церковные облачения от этих украинских вояк», — рассказал он.

Ранее стало известно, что на одном из киевских рынков продавали привезенные из Курской области «трофеи». На выставленных на продажу вещах видна табличка на украинском языке: «Трофеи с Курщины». На прилавке — иконы, радиоприемники, столовые приборы и техника.

