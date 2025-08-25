Тарелка за 216 рублей из комиссионного магазина оказалась сокровищем

В Великобритании тарелка за 216 рублей оказалась редким китайским артефактом

В Великобритании на аукцион выставят тарелку из редкого китайского фарфора, которая продавалась в комиссионном магазине за бесценок. Об этом сообщает Artnet.

Тарелку собирались продать в магазине в Дорсете за два фунта стерлингов (216 рублей). На ней был изображен дракон в языках пламени, пытающийся поймать жемчужину.

Менеджер магазина заподозрил, что вещь ценнее, чем кажется, и показал ее специалистам. Те определили, что тарелка представляет собой артефакт, изготовленный в Китае во время правления императора Даогуана (1821-1850 годы). Ее стоимость оценили в полторы-две тысячи фунтов стерлингов (162-216 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что в США фотограф из штата Огайо купила картину за 2,9 доллара ради рамы и обнаружила, что это работа известного художника. В итоге она выставила находку на аукцион и выручила за нее 2267 долларов.