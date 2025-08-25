Культура
Тилль Линдеманн выбрал страну бывшего СНГ для съемок в психушке

Немецкий артист Тилль Линдеманн приехал в Молдавию для съемок клипа в психушке
Андрей Шеньшаков

Фото: Kay Richter / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Лидер культовой немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн прилетел в Молдавию для съемок своего нового клипа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный портал Rupor.

По информации источника, Тилля заметили в Кишиневе вечером 23 августа. Съемки его нового произведения проходили в Костюженской психиатрической больнице, находящейся в пригороде столицы. Сообщается, что немецкий артист сотрудничает с молдавским режиссером Романом Бурлакой.

Также часть съемок проходит в самом городе. Как долго продлится пребывание Линдеманна в стране и когда будет выпущен клип, неизвестно. Однако местные журналисты отмечают, что это первый подобный опыт для солиста Rammstein на территории Молдавии.

В 2021 году скандальный музыкант выпустил несколько песен и клипов о Советском Союзе. Тогда же мы рассказывали, почему лидер Rammstein Тилль Линдеманн оказался практически одержим советскими образами и захотел стать «своим» для русских.

