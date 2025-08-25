Увеличение выпуска советских самолетов отложили

Глава «Ростеха» Чемезов заявил о планах производить 20 Ту-214 с 2028-2029 годов

Через три-четыре года Казанский авиационный завод (КАЗ) сможет выпускать по 20 самолетов Ту-214, модернизированной версии лайнера советской разработки. Об этом на церемонии награждения почетных граждан Казани заявил глава «Ростеха» (головная структура производителя) Сергей Чемезов, передает ТАСС.

Он указал, что в результате модернизации за последние три года КАЗ стал «суперсовременным предприятием». Планы выпуска самолетов в период до 2028 года он не раскрыл.

Еще в июне этого года первый вице-премьер Денис Мантуров отмечал, что производить по 20 самолетов в год Казанский завод сможет в 2027-2028 годах. С чем связан очередной перенос сроков вправо, глава «Ростеха» также не уточнил.

При этом Мантуров указывал, что задача перехода на двухчленный экипаж больше не ставится, то есть речь идет о выпуске лайнеров в устаревшей модификации с тремя членами экипажа. Все современные гражданские самолеты управляются первым и вторым пилотом, задачи бортинженера берет на себя автоматика.

Отказ от бортинженера был основным требованием пассажирских авиакомпаний, поэтому теперь, объяснил первый вице-премьер, выпускать самолеты планируется в грузовых версиях. В последние годы КАЗ неизменно срывал планы по производству, в текущем году он также не сможет поставить обещанные четыре машины. Источники на предприятии указывали, что основной проблемой на предприятии остается нехватка инженеров.

Ранее Чемезов заявил, что Россия развивает собственный гражданский авиапром с невиданной скоростью, по этому параметру она превосходит всех западных конкурентов.