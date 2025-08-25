Интернет и СМИ
Бывшая участница популярного реалити-шоу раскрыла грязную правду о нем

Звезда TOWIE Джейкобс заявила, что ее заставляли переспать с участником шоу
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @towie

Бывшая участница популярного британского реалити-шоу «Единственный путь — Эссекс» (The Only Way Is Essex; TOWIE) Кэнди Джейкобс раскрыла грязную правду о нем. Ее слова передает издание The Sun.

Джейкобс заявила, что продюсеры шоу заставляли ее переспать с другим участником, однако она отказалась. Еще двое героев программы, по словам телезвезды, должны были притворяться, будто у них роман.

Как объяснила Джейкобс, она не хотела идти на поводу у продюсеров, поэтому через некоторое время ее убрали из шоу. Она добавила, что не жалеет об уходе. «У меня счастливая жизнь. Не все хотят быть знаменитыми», — высказалась бывшая участница TOWIE.

Ранее другая звезда шоу «Единственный путь — Эссекс» Джемма Коллинз сообщила, что заболела пневмонией. Она пожаловалась, что вынуждена работать при плохом самочувствии.

Шоу «Единственный путь — Эссекс» выходит на британском телевидении с 2010 года. В эфире программы рассказывается о жизни группы молодых людей в английском графстве Эссекс.

