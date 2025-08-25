Трамп похвастался своей подписью и назвал ее отличной

Президент США Дональд Трамп заявил, что ни одна автоподпись (auto pen) не смогла бы повторить его автограф. Об этом заявил глава государства во время подписания исполнительных указов в Овальном кабинете, трансляцию вел Белый дом на официальном YouTube-канале.

«Ни одна автоподпись не сможет сделать это. Посмотри, Пэм, разве она не отлично выглядит? Серьезно, я думаю, это очень хорошая подпись. Кто еще так может? Никто», — похвастался американский лидер, обращаясь к генпрокурору США Пэм Бонди и журналистам.

17 марта Трамп заявил, что помилования бывшего главы Белого дома Джо Байдена недействительны, так как на них стоит автоподпись. Он также задался вопросом, кто на самом деле управлял страной.

19 июня в Сенате Конгресса США начались слушания по вопросу об умственных способностях Байдена в период его нахождения у власти. В ходе них выяснилось, что американская администрация впервые применила автоподпись уже на пятый день пребывания демократа у власти.