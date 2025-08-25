Трамп пошел против Верховного суда США

Трамп подписал указ об уголовной ответственности за сожжение флага США

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ об уголовной ответственности за сожжение американского флага. Документ опубликован на официальном сайте Белого дома.

«Осквернение американского флага является исключительно оскорбительным и провокационным (...). Сожжение этого символа Америки может спровоцировать насилие и беспорядки (...) и также используется группами иностранных граждан в качестве преднамеренного акта для запугивания и угрозы насилия в отношении американцев», — отмечается в указе.

Трамп указал на то, что Верховный суд США, несмотря на его постановления, предусмотренные Первой поправкой к Конституции, никогда не признавал, что сожжение американского флага «может спровоцировать противозаконную акцию или представляет собой провокацию». Глава Белого дома пообещал, что его администрация примет меры для восстановления уважения и неприкосновенности символа США и намерена «привлекать к ответственности тех, кто нарушает закон».

21 июня 1989 года Верховный суд США постановил, что сожжение флага является формой политического выражения и защищено Первой поправкой к Конституции.