Трамп пошел против Верховного суда США

Трамп подписал указ об уголовной ответственности за сожжение флага США
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ об уголовной ответственности за сожжение американского флага. Документ опубликован на официальном сайте Белого дома.

«Осквернение американского флага является исключительно оскорбительным и провокационным (...). Сожжение этого символа Америки может спровоцировать насилие и беспорядки (...) и также используется группами иностранных граждан в качестве преднамеренного акта для запугивания и угрозы насилия в отношении американцев», — отмечается в указе.

Трамп указал на то, что Верховный суд США, несмотря на его постановления, предусмотренные Первой поправкой к Конституции, никогда не признавал, что сожжение американского флага «может спровоцировать противозаконную акцию или представляет собой провокацию». Глава Белого дома пообещал, что его администрация примет меры для восстановления уважения и неприкосновенности символа США и намерена «привлекать к ответственности тех, кто нарушает закон».

21 июня 1989 года Верховный суд США постановил, что сожжение флага является формой политического выражения и защищено Первой поправкой к Конституции.

