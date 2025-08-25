ЦДМ в Москве возобновил работу после взрыва

РИА Новости: Центральный детский магазин в Москве возобновил работу после взрыва

Центральный детский магазин (ЦДМ) на Лубянке в Москве возобновил работу после взрыва. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал корреспондент агентства, зона на третьем этаже, где произошел взрыв, закрыта белым полотном, рядом с ней дежурит представитель охраны. Кроме того, опечатан оказался магазин «Передвижник», который расположен рядом с местом происшествия.

Взрыв в ЦДМ прогремел 24 августа. В здании в центре столицы взорвался газовый баллон с гелием около кафе. Жертвой ЧП стал один человек, еще несколько пострадали. Как уточнял мэр города Сергей Собянин, взрыв в ЦДМ произошел из-за неисправности оборудования.

Ранее взрывы и сильный пожар произошли на Беломорской улице на севере Москвы. Пострадал один человек. Причиной взрыва стали газовые баллоны для плиты.