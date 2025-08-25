Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:06, 25 августа 2025Россия

ЦДМ в Москве возобновил работу после взрыва

РИА Новости: Центральный детский магазин в Москве возобновил работу после взрыва
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Центральный детский магазин (ЦДМ) на Лубянке в Москве возобновил работу после взрыва. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал корреспондент агентства, зона на третьем этаже, где произошел взрыв, закрыта белым полотном, рядом с ней дежурит представитель охраны. Кроме того, опечатан оказался магазин «Передвижник», который расположен рядом с местом происшествия.

Взрыв в ЦДМ прогремел 24 августа. В здании в центре столицы взорвался газовый баллон с гелием около кафе. Жертвой ЧП стал один человек, еще несколько пострадали. Как уточнял мэр города Сергей Собянин, взрыв в ЦДМ произошел из-за неисправности оборудования.

Ранее взрывы и сильный пожар произошли на Беломорской улице на севере Москвы. Пострадал один человек. Причиной взрыва стали газовые баллоны для плиты.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России закрыли крупнейший сайт с информацией о миллионах россиян. Мошенники годами получали данные о паспортах и зарплатах

    Вице-канцлер Германии прибыл на Украину

    Медведев объяснил перепалку с судьей в проигранном матче на US Open

    «Русская община» записала видеообращение после смерти соратника в Подмосковье

    Россиян успокоили по поводу девальвации рубля

    Племянник Сергея Зверева погиб на СВО

    Алена Апина снялась без штанов в честь 61-летия

    Доктор Мясников обратился к любящим сидеть перед телевизором и есть пельмени россиянам

    Тигр перепрыгнул через барьер в зоопарке и напал на гиену

    Заминированная для подрыва сотрудников ФСБ икона попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости