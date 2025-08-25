Туристы сорвались с высоты при катании на канатной дороге в российском регионе и не выжили

Туристы сорвались с высоты при катании на канатной дороге в Самарской области и не выжили. Видео с места событий публикует издание 63.ru.

Уточняется, что трагедия случилась в Кинельском районе российского региона рядом со смотровой площадкой между поселками Преображенка и Кривая Лука. По словам очевидцев, трое туристов из Ульяновска — две девушки и парень — катались сначала по одному, а потом по двое. На кадрах отдыхающие спускаются женским составом, снимает их молодой человек, которой в следующий заход сорвется с высоты вместе одной из них.

Один из свидетелей инцидента, пытавшийся спасти туристов, рассказал, что мужчину нашли без признаков жизни сразу после падения, а девушку увезли на скорой. По его словам, она была жива, шевелила руками и ногами, а также смогла пожаловаться на боль в спине.

«Организатор Михаил по просьбе молодого человека посильнее дернул их машиной, когда после спуска вытягивал назад. Из-за резкого рывка трос, которым вытягивали, запутался за несущие тросы, по которым едет зиплайн. За секунду он перетер основной и резервный несущий трос, и люди упали примерно с 30-40 метров», — объяснил очевидец.

Тем временем Telegram-канал Mash пишет, что девушку не смогли спасти в больнице.

