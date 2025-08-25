Силовые структуры
16:02, 25 августа 2025Силовые структуры

У осужденных россиянок появятся поблажки в колонии

В РФ осужденным женщинам разрешат иметь в колонии расческу
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В России осужденным женщинам разрешат иметь в колонии расческу. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в соответствии с пояснительной запиской к приказу Минюста о внесении изменений в распорядок следственных изоляторов для улучшения условий содержания женщинам, находящимся в СИЗО, разрешат иметь расчески, а камеры, в которых содержатся с маленькими детьми, оснастят сушками для белья, прикроватными ковриками и чайниками.

Также будет уточнен список вещей и продуктов, которые не учитываются в предельном весе вещей, разрешенных к проносу в исправительное учреждение лицом, прибывшим на свидание с осужденным. Изменения коснутся и пожизненно осужденных, а также заключенных, отбывающих наказание в строгих условиях и тюрьмах. У них будет возможность оставлять продукты в специальной ячейке.

Ранее сообщалось, что в России создадут дополнительные места в СИЗО.

